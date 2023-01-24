Враг попытается оказать давление на Купянск, считает Сергей Згурец.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец предположил, что оккупанты могут обороняться в Луганской области вблизи пгт Троицкое, а затем с этого пункта провести контрнаступление на Харьковскую область.

"Луганщина является одним из направлений для продвижения ВСУ. В глубину Луганщины, по скоплению российской техники и складов, производились удары нашими дальнобойными системами. Эта динамика создает напряжение российским войскам, но россияне не готовы отходить с позиций. В зоне Купянска, используя поставки из Троицкого, враг пытается максимально насытить этот участок фронта своими силами и не исключается проведение российских контрнаступательных действий по этим направлениям", - отметил Згурец для телеканала "Эспрессо".

Згурец добавил, что РФ попытается оказать давление на Купянск, который был деоккупирован в сентябре прошлого года.

Видео дня

"Поэтому сейчас туда перебрасываются значительные группировки российских сил. Подразделения, которые готовились в Беларуси, сейчас тоже перебрасываются на границы Луганщины, чтобы иметь резерв сил", - отметил эксперт.

Деоккупация Харьковщины: как это было

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в сентябре прошлого года провели Балаклейско-Купянскую освободительную операцию, а финалом стало освобождение города Изюм.

Защитники Украины воспользовались бегством рашистов из региона и "затрофеили" немало военной техники.

Вас также могут заинтересовать новости: