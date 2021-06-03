Мужчина с ножом попал в дом женщины с целью встречи со своим сыном. Между взрослыми произошел конфликт.

На Харьковщине полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения взял в заложники бывшую гражданскую жену с 4-летним сыном.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 2 июня в 22:36 к правоохранителям поступило сообщение от жительницы села Гайдары о том, что на подругу нападает ее бывший муж, который при себе имеет нож.

На месте происшествия полицейские установили, что 30-летний житель города Змиева Чугуевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в дом бывшей гражданской жены с целью встречи со своим 4-летним сыном.

«На почве неприязненных отношений по поводу общего ребенка между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Злоумышленник из кармана достал нож и, угрожая, насильно удерживал женщину в ее доме», - говорится в сообщении.

Для обезвреживания злоумышленника была введена полицейская операция «Заложник».

Согласно информации полиции, во время переговоров ребенка в удовлетворительном состоянии передали работникам полиции. Противоправных действий в отношении мальчика не совершено.

«Переговоры по поводу освобождения женщины длились более двух часов. 3 июня около 1:55 мужчина отпустил женщину. Заложница телесных повреждений не получила, состояние ее здоровья удовлетворительное. С места происшествия изъят нож, которым угрожал преступник», - добавили в ведомстве.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователями открыто уголовное производство по части 1 статьи 147 (захват заложников), части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На сегодняшний день решается вопрос о сообщении нападающему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

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Автор: Светлана Макринская