В Харькове сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий четырем полицейским, которые силой затащили женщину в автомобиль и избили ее мужа.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, 2 апреля 2020 года четверо полицейских, которые в то время занимали должности оперуполномоченных одного из секторов Московского отдела полиции ГУНП в Харьковской области (сейчас - Харьковского районного управления полиции №2), находились рядом с домом, расположенным по ул. Дружбы Народов в Харькове и проверяли информацию о причастности граждан к незаконному обороту наркотиков.
«Полицейские подошли к женщине и, не представившись, не предъявив служебных удостоверений, стали требовать, чтобы она объяснила, с какой целью находится на улице. Не получив ответа, полицейские силой затащили женщину в автомобиль Volkswagen Passat и стали угрожать отвезти ее в отдел полиции и обвинить в распространении наркотических средств», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в это время к автомобилю подошел муж потерпевшей и сделал замечание о незаконности действий правоохранителей.
«Выйдя из автомобиля, полицейские стали избивать мужчину, который заступился за свою жену, и повалили его на землю. Несмотря на то, что потерпевший сопротивления не оказывал и просил прекратить, правоохранители заломили ему руки, надели наручники и продолжали наносить удары в лицо и по туловищу. При этом один из полицейских, используя физическое превосходство, продолжал незаконно удерживать женщину», - добавили в прокуратуре.
Четырем полицейским сообщено о подозрении по факту превышения служебных полномочий группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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