Полиция считает, что пожар устроили намеренно, теперь правоохранители ищут виновных.

На Харьковщине в городе Балаклея произошел масштабный пожар. Огонь охватил почти 5 гектаров сухостоя. Пожарные укрощали пламя семь часов, им помогали лесники и военные.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Пожар в городе Балаклея вспыхнул 6 октября. Огонь был таким сильным, что в некоторых квартирах, находившихся неподалеку от охваченных пламенем сухостоев, даже плавились балконы. Весь город был окутан дымом.

Спасателям было трудно справиться с пожаром. Огонь быстро распространялся, а ветер только помогал пламени охватывать все больше территорий.

Читайте такжеВ Балаклее произошел масштабный пожар, огонь подобрался к домам (фото, видео)В ГСЧС Харьковской области сообщали, что во время пожара существовал большой риск распространения пламени на жилой сектор. Огонь тушили не только пожарные. К ним присоединились военные и лесники. За семь часов пламя таки удалось потушить.

Полиция считает, что пожар произошел в результате умышленного поджога. Сейчас правоохранители ищут поджигателя и всех причастных к инциденту.

Жители города были очень напуганы. Черный дым был виден многим людям из разных районов Балаклеи. Некоторые даже припомнили события 2018 года, когда на территории военного арсенала города произошел масштабный пожар. Тогда пожарным понадобилось целых пять дней, чтобы полностью потушить пламя.

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Автор: Полина Кузенко