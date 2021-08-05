На Закарпатье сообщено о подозрении врачу КНП "Тячевская консультативная поликлиника". Его подозревают в предоставлении поддельных справок о негативном результате теста на COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.
По информации следствия, врач предлагал пациентам медучреждения за неправомерную выгоду получить поддельную справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 без отбора необходимых мазков.
Отмечается, что стоимость одной такой справки составляла 500 грн.
Читайте также"Воткнул жало": на Сумщине ребенка укусил паук-осаПо информации прокуратуры, врач действовал в сговоре с пока еще неустановленными лицами, которым тот посылал копии паспортов пациентов и от которых получал готовые документы в ответ.
Врачу сообщено о подозрении в просьбе предоставления неправомерной выгоды для себя или третьего лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины)
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