Стоимость одной справки составляла 500 грн.

На Закарпатье сообщено о подозрении врачу КНП "Тячевская консультативная поликлиника". Его подозревают в предоставлении поддельных справок о негативном результате теста на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

По информации следствия, врач предлагал пациентам медучреждения за неправомерную выгоду получить поддельную справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 без отбора необходимых мазков.

Отмечается, что стоимость одной такой справки составляла 500 грн.

Читайте также"Воткнул жало": на Сумщине ребенка укусил паук-осаПо информации прокуратуры, врач действовал в сговоре с пока еще неустановленными лицами, которым тот посылал копии паспортов пациентов и от которых получал готовые документы в ответ.

Врачу сообщено о подозрении в просьбе предоставления неправомерной выгоды для себя или третьего лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины)

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Автор: Светлана Макринская