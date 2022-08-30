В двух районах области госпитализированы трое местных жителей.

В Богодуховском районе Харьковской области обнаружены тела двух женщин, погибших в результате обстрела 27 августа.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что в течение минувших суток российские оккупанты били из реактивной и ствольной артиллерии по населенным пунктам, которые расположены у линии соприкосновения в Чугуевском, Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах.

Відео дня:

"По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в Богодуховском районе обнаружены тела двух женщин, погибших в результате обстрела 27 августа", - сообщил глава ОВА.

Кроме того, добавил он, в Изюмском районе с взрывными ранениями госпитализирована женщина, а в Чугуевском - госпитализированы мужчина и женщина.

"На линии соприкосновения продолжаются боевые действия. Российские оккупанты пытались идти в наступление в районе села Уды, но отступили с потерями", - отметил Синегубов.

Напомним, 27 августа ночью россияне нанесли удары по Харькову. Тогда сообщалось, что в результате вражеских ударов по центру города ранена женщина. Также в результате ночных обстрелов в центре Харькова было разрушено историческое здание и школа.

Вас также могут заинтересовать новости: