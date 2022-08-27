Сейчас на местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы.

Сегодня ночью россияне нанесли удары по Харькову. В результате вражеских ударов по центру города ранена женщина.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Этой ночью россияне нанесли коварный ракетный удар по центру Харькова. Около 02:00 ночи две ракеты ударили в дорогу в Киевском и Основянском районах. Повреждения получили окружающие дома. В Основянском районе один из осколков попал в окно квартиры, 61-летняя женщина получила ранение. В госпитализации не нуждалась", - сообщил он.

Відео дня:

Синегубов также подчеркнул, что сейчас на местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы. Информация уточняется.

Также в результате ночных обстрелов в центре Харькова разрушено историческое здание и школа.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Последствия ночных прилетов. Пострадало историческое здание, дом купца Адама Пиотровского, которое мы реставрировали несколько лет назад. Пострадала школа в центре Харькова", - отметил он.

По его словам, о жертвах и пострадавших информации от ГСЧС нет.

Напомним, воздушная тревога прозвучала в Украине в ночь на 27 августа. В Харькове и Запорожье прогремели взрывы. Воздушная тревога сработала также в Николаеве.

Вас также могут заинтересовать новости: