На Харьковщине полицейские задержали ранее судимого 48-летнего мужчину по подозрению в убийстве беременной жены.
Читайте такжеОбстрел автобуса под Харьковом: одного из подозреваемых в нападении выпустили из СИЗО
Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области 23 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домовладений села Старая Покровка обнаружено тело женщины с телесными повреждениями.
На теле 37-летней женщины эксперты обнаружили многочисленные телесные повреждения. Также выяснилось, что она находилась на седьмом месяце беременности.
Полицейские установили, что к убийству причастен муж женщины, который ранее отбывал наказание за нанесение мужчине тяжких телесных повреждений. Через несколько часов полицейские задержали злоумышленника в поселке Рогань.
«В ходе досудебного расследования было выяснено, что 21 сентября между супругами произошла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал наносить своей жене многочисленные удары. От полученных травм женщина скончалась», - говорится в сообщении.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Следователи Чугуевского отдела полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Харькове произошел взрыв на территории авторынка (фото)
- На Харьковщине пьяный работник СБУ устроил стрельбу в кафе: есть раненый
- В Харькове неизвестный бросил гранату во двор частного дома (фото)
- В Харькове микроавтобус влетел в бригаду ремонтников (фото, видео)
- В Харькове пьяные подростки избили двух полицейских на " Аллее наркоманов"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram