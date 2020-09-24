Женщина находилась на седьмом месяце беременности.

На Харьковщине полицейские задержали ранее судимого 48-летнего мужчину по подозрению в убийстве беременной жены.

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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области 23 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домовладений села Старая Покровка обнаружено тело женщины с телесными повреждениями.

На теле 37-летней женщины эксперты обнаружили многочисленные телесные повреждения. Также выяснилось, что она находилась на седьмом месяце беременности.

Полицейские установили, что к убийству причастен муж женщины, который ранее отбывал наказание за нанесение мужчине тяжких телесных повреждений. Через несколько часов полицейские задержали злоумышленника в поселке Рогань.

«В ходе досудебного расследования было выяснено, что 21 сентября между супругами произошла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал наносить своей жене многочисленные удары. От полученных травм женщина скончалась», - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Следователи Чугуевского отдела полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Автор: Светлана Макринская