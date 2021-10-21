Полиэтиленовый шланг злоумышленники проложили под землей и водой.

В Кучурганском водохранилище в Одесской области обнаружен 2-километровый трубопровод для нелегальной перекачки спиртного через госграницу с Молдовой.

Как сообщили в Южном региональном управлении ГПСУ, трубопровод обнаружили на украинско-молдавской границе.

Во время проверки оперативной информации о возможной подготовке к совершению преступления пограничники Подольского отряда совместно с представителями СБУ обнаружили на мелководье Кучурганского водохранилища полиэтиленовую трубу диаметром 32 мм. Как выяснили пограничники, трубопровод пролегал от государственной границы под водой и под землей и выходил к частному домовладению в селе Павловка Раздельнянского района Одесской области.

Вероятно, конструкцию контрабандисты планировали использовать для нелегальной переправки спирта.

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Как уточнили в ведомстве, во время проверки помещения в вышеназванном селе правоохранители обнаружили две пустые емкости объемом по 2 тонны каждая. Предполагается, что они предназначались для незаконно переправленной жидкости. Для демонтажа трубопровода были привлечены водолазы отдела специальных действий Одесского отряда морской охраны. В целом демонтировано более 2 тыс. метров полиэтиленовой трубы, которая передана на ответственное хранение в отдел пограничной службы "Степановка".

Следственные действия продолжаются.

В этом году в целях противодействия установлению каналов контрабанды пограничники обследовали более 7 тыс. кв. метра дна Кучурганского водохранилища. Подводных приспособлений для контрабанды спиртного тогда не обнаружили.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Одесской области на госгранице с Молдовой правоохранители обнаружили подобный трубопровод для контрабанды спирта.

Автор: Лариса Козовая