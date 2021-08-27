Обсуждались перспективы торгово-экономического сотрудничества, в частности по реализации инфраструктурных проектов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Кишиневе обсудил с президентом Республики Молдова Майей Санду возможность возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Главы государств обсудили вопрос возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электрической энергии", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, в частности по реализации инфраструктурных проектов.

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Президенты положительно оценили работу, проведенную сторонами в рамках реализации проекта строительства пограничного мостового перехода через Днестр на украинско-молдавской государственной границе.

Лидеры подчеркнули необходимость дальнейшего тесного сотрудничества в формате "Ассоциированного трио" для углубления политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, как это предусмотрено соответствующими соглашениями об ассоциации, а также для продвижения новых возможностей в рамках Восточного партнерства.

Автор: Екатерина Гирнык