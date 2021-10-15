Из-за инцидента "Объединенная еврейская община Украины" обращается к столичным правоохранятелям.

На "Ситуационном фестивале" в центре Киева, который проходил 14 октября, прозвучал антисемитский лозунг - "Повторим Колиивщину".

Об этом сообщает "Объединенная еврейская община Украины" в своем Телеграм-канале.

"В одной из песен группы "Закрытое общество и его друзья" прозвучала антисемитская фраза "Арсен Аваков, защити нас от Соросов, мокшанцев, п****сов и жидов", - отметили в организации.

Там напомнили, что во время Колиивщины в одной лишь Умани гайдамаки уничтожили более 10 тысяч евреев. Именно поэтому Раби Нахман завещал похоронить себя в этом городе.

"Таким образом зафиксирован призыв к убийству евреев, что является проявлением антисемитизма и разжиганием межнациональной розни. По факту этого инцидента Объединённая еврейская община Украины также направляет заявление в ГУНП г. Киева", - сказано в сообщении ОЕОУ.

Автор: Иван Бойко