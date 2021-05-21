По информации правоохранителей, после совместного употребления спиртных напитков между супругами произошла ссора.

По ходатайству Дружковского отдела Краматорской окружной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 45-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве жены на глазах у несовершеннолетнего сына.

Как сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook, ему инкриминируют ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

"Досудебным расследованием установлено, что вчера, 20 мая, около 22:00, после совместного употребления спиртных напитков между супругами, которые проживают в Дружковке и имеют троих детей, двое из которых - несовершеннолетние, произошла ссора. Спрятавшись от мужа во дворе, женщина пыталась пообщаться по телефону со своим знакомым. Муж увидел это и из ревности нанес ей многочисленные удары руками и ногами по всему телу, после чего несколько раз ударил кирпичом по голове", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Харьковщине пьяный мотоциклист, попавший в ДТП, устроил дебош в больнице

От полученных тяжких телесных повреждений 34-летняя потерпевшая скончалась на месте. Свидетелем инцидента стал 13-летний сын супругов, который позвонил в полицию и сообщил об обстоятельствах преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталья Ничишина