По ходатайству Дружковского отдела Краматорской окружной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 45-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве жены на глазах у несовершеннолетнего сына.
Как сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook, ему инкриминируют ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
"Досудебным расследованием установлено, что вчера, 20 мая, около 22:00, после совместного употребления спиртных напитков между супругами, которые проживают в Дружковке и имеют троих детей, двое из которых - несовершеннолетние, произошла ссора. Спрятавшись от мужа во дворе, женщина пыталась пообщаться по телефону со своим знакомым. Муж увидел это и из ревности нанес ей многочисленные удары руками и ногами по всему телу, после чего несколько раз ударил кирпичом по голове", - говорится в сообщении.
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От полученных тяжких телесных повреждений 34-летняя потерпевшая скончалась на месте. Свидетелем инцидента стал 13-летний сын супругов, который позвонил в полицию и сообщил об обстоятельствах преступления.
Досудебное расследование продолжается.
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