В Донецкой области во время подземных работ погиб горняк

Предварительно установлено, что в момент, когда шахтер выполнял свою работу, произошел обвал породы, и мужчину засыпало.

На шахте в Мирнограде при выполнении подземных работ погиб горняк 1973 года рождения.

Как говорится в сообщении на сайте полиции Донецкой области, вчера, 7 июля, в Мирноградськое отделение полиции обратился горный диспетчер шахты с сообщением, что на предприятии произошел несчастный случай.

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Предварительно установлено, что в момент, когда шахтер выполнял свою работу, произошел обвал породы и мужчину засыпало. Пострадавший скончался на месте.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, на оккупированной территории Луганской области погиб шахтер.

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