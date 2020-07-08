В Донецкой области во время подземных работ погиб горняк
На шахте в Мирнограде при выполнении подземных работ погиб горняк 1973 года рождения.
Как говорится в сообщении на сайте полиции Донецкой области, вчера, 7 июля, в Мирноградськое отделение полиции обратился горный диспетчер шахты с сообщением, что на предприятии произошел несчастный случай.
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Предварительно установлено, что в момент, когда шахтер выполнял свою работу, произошел обвал породы и мужчину засыпало. Пострадавший скончался на месте.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНИАН, на оккупированной территории Луганской области погиб шахтер.
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