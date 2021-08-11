Состояние украинского военного оценивается как удовлетворительное.

Боевики 11 августа снова нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение", - указано в сообщении.

Состояние украинского военного оценивается как удовлетворительное.

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Как ранее сообщал УНИАН, в результате вражеских обстрелов пострадали трое украинских военных, их госпитализировали, но один в больнице умер, а еще двое – в удовлетворительном состоянии. Погибшим оказался житель села Федоровка Житомирской области Алексей Кайданович. У бойца осталась жена, сын и падчерица.

Кроме того, из-за артиллерийских обстрелов без электричества остались четыре населенных пункта.

Также в Донецкой области в результате вражеского обстрела погиб 86-летний дедушка. Инцидент произошел в селе Новоселовка Вторая Очеретинской общины.

Автор: Анастасия Горбачева