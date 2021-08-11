Боец служил в 54-м разведывательном батальоне.

Украинский военный Алексей Кайданович умер в больнице после обстрела в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. У погибшего от рук боевиков украинца осталась жена, малолетний сын и падчерица.

Об этом рассказала глава Брониковской территориальной общины Надежда Залевская в Facebook.

Погибший военный проживал в селе Федоровка Житомирской области. Он служил в 54-м разведывательном батальоне.

"Я тебя очень люблю... Я буду любить тебя всю жизнь", – процитировала чиновница вдову погибшего бойца.

Читайте такжеВ Донецкой области в результате вражеского обстрела погиб 86-летний дедушкаКроме того, Залевская выразила соболезнования семье Кайдановича от лица объединенной громады.

Всего в результате вражеских обстрелов пострадали трое украинских военных, их госпитализировали, но один в больнице умер, а еще двое – в удовлетворительном состоянии.

Ситуация на Донбассе сегодня

По состоянию на 7 часов утра, 11 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Отмечается, что возле Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупационные силы совершили артиллерийский обстрел на Донбассе, в результате чего обесточенными остались четыре населенных пункта.

Автор: Анастасия Горбачева