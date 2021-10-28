Украдена почти половина средств, выделенных на закупку масок, отметили в СБУ.

В Одесской области разоблачена схема хищения "ковидных" средств на закупки защитных масок.

Как сообщили в Управлении СБУ в Одесской области, разоблачена схема хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19, чиновники отдела здравоохранения Черноморского городского совета.

Установлено, что украдена почти половина средств, выделенных на закупку защитных масок в начале пандемии.

В частности, бывшая исполняющая обязанности начальника отдела здравоохранения заключила договор с коммерческой структурой на приобретение защитных масок на общую сумму 380 тыс. грн. При этом стоимость указанной продукции завышена почти в полтора раза.

Читайте такжеВ Харьковской области работников турагентства и медлаборатории разоблачили на подделке ПЦР-тестовПо результатам товароведческой экспертизы, ущерб нанесенный государству этой сделкой составляет более 140 тыс. грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 367 ("Служебная халатность") Уголовного кодекса Украины, злоумышленнице сообщено о подозрении. Обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд.

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех причастных к сделке лиц.

Ранее в СБУ сообщили, что системно противодействует преступлениям, связанным с пандемией коронавируса, и благодаря этому удалось предотвратить хищение COVID-средств на почти 1 млрд гривень.

Автор: Лариса Козовая