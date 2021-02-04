Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в растрате 9 миллионов гривень государственных средств экс-главе АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".
Читайте такжеВ Австрии задержали украинца, присвоившего в Украине миллионы гривеньОб этом говорится в сообщении СБУ.
"По предварительным данным следствия, чиновник, который является гражданином Великобритании, организовал противоправный механизм растраты средств государственной корпорации. Из-за его действий государству нанесен материальный ущерб на более 9 миллионов гривень", - сказано в сообщении.
При этом имя экс-чиновника не называется.
Согласно сообщению, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других причастных лиц.
Что этому предшествовало
- В апреле 2020 года Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) Василия Коваленко.
- До этого с декабря 2019 года и.о. главы правления ГПЗКУ был Саймон Чернявский (гражданин Великобритании).
- В апреле 2020 года он отказался продлевать временный трудовой контракт и участвовать в конкурсе на должность главы правления корпорации.
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