Обвал пустых пород произошел сегодня в 12:30 на шахте Благодатная во время проведения демонтажных работ.

На Днепропетровщине под завалом на шахте погиб горняк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Обвал пустых пород произошел сегодня в 12:30 на шахте Благодатная (ШУ им. Героев космоса) во время проведения демонтажных работ.

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«Под завалом на шахте «Благодатная» найдено тело без признаков жизни. Погибший горняк очистительного забоя. Курасов Дмитрий Валерьевич 1991 года рождения», - написал он.

Без отца остались двое детей одного и пяти лет.

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Автор: Денис Прядко