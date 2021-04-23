На Днепропетровщине под завалом на шахте погиб горняк.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Обвал пустых пород произошел сегодня в 12:30 на шахте Благодатная (ШУ им. Героев космоса) во время проведения демонтажных работ.
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«Под завалом на шахте «Благодатная» найдено тело без признаков жизни. Погибший горняк очистительного забоя. Курасов Дмитрий Валерьевич 1991 года рождения», - написал он.
Без отца остались двое детей одного и пяти лет.
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