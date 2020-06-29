В Днепропетровской области мужчина среди дня застрелил оппонента во время уличного конфликта

Стрелку сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В Новомосковске Днепропетровской области на улице возле магазина между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в другого из кустарного оружия.

Как сообщила сегодня пресс-служба областной полиции, инцидент произошел вчера около 16:30.

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"От полученных травм 24-летний житель Новомосковска скончался в больнице. В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность стрелка и задержали его. Орудие преступления - стартовый пистолет "STALKER", кустарно переделанный для отстрела патронов травматического действия, изъяли и направили на экспертизу", - сообщили в полиции.

Также отмечается, что 42-летнему злоумышленнику вручено уведомление о подозрении по ч. 4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

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