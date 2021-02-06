Оперативники Управления уголовного розыска, следователи Черниговского районного управления полиции и сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Черниговской области провели санкционированный обыск в помещении мошеннического колл-центра.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
Правоохранители обнаружили десятки ноутбуков и компьютерных системных блоков, 4G модемов, мобильных телефонов, банковских карточек, сим-карт украинских мобильных операторов и черновые записи.
Как установили полицейские, подозреваемые звонили не только украинцам, но и иностранцам. Они представлялись сотрудниками банков и уверяли граждан, что третьи лица сняли деньги с их карточек.
Для быстрого "возвращения" денег, клиенты учреждения должны были выполнить пошаговые указания мошенников. В частности, продиктовать все секретные цифры с банковской карты. Таким образом оператор колл-центра, якобы спасая гражданина от мошенников, сам получал доступ к деньгам на карточке.
Следователи открыли производство по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество. Максимальная санкция наказания - лишение свободы на срок до трех лет.
Продолжается досудебное расследование, добавили в полиции.
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