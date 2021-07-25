Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются

На Черниговщине сгорело пшеничное поле площадью 55 га.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Согласно информации, около 16:15 вблизи с. Хомы Нежинского района на поле фермерского хозяйства "Проминь" возник пожар пшеницы на корню.

В 17:55 пожар локализован на площади 55 га, в 19: 13 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

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На тушение привлекались 13 человек и четыре единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.

Розовые лужи на поле в Ривненской области

22 июля на сельхозугодьях вблизи Ривне обнаружили лужи с розовой водой. Специалисты провели забор проб почвы, воздуха и самого вещества для анализов.

23 июля было сообщено, что специалисты установили происхождение луж с розовой водой на сельхозугодьях вблизи Ривне. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, розовая жидкость - это препарат "Префект". Он действует на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания. Препарат сертифицирован в Украине.

Эксперты провели обследование атмосферного воздуха вокруг участка, где был обнаружен разлив розовой жидкости, и установили, что содержания опасных веществ в воздухе нет. Исследования проводились на выявление в атмосферном воздухе диоксида серы - 0,003 мг/м3 (ПДК - 0,5 мг/м3); диоксида азота 0,010 мг/м3 (ПДК - 0,2 мг/м3); оксида азота 0,010 мг/м3 (ПДК - 0,4 мг/м3).

Угрозы для людей нет, отметили в ГСЧС.

Полиция Ривненской области открыла уголовное производство по факту загрязнения земель в поле вблизи села Колоденка, где были обнаружены розовые лужи.

Автор: Ирина Синельник