Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка, однако сами спастись не смогли.

В Черкасской области во время рыбалки погибли двое мужчин.

Читайте такжеВ Житомирской области 28-летний мужчина погиб от взрыва гранатыОб этом сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Черкасской области.

Трагедия произошла около 11:00 в селе Хлипновка Звенигородского района на реке Гнилой Тикич.

"Мужчины 1969 и 1993 рождения вместе с 14-летней девочкой были на льду. Через некоторое время лед под ними начал трещать, люди оказались в воде. Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка, однако сами спастись не смогли", - говорится в сообщении.

Прибывшие к месту трагедии, достали из воды тело одного погибшего. Для поисков еще одного погибшего задействованы водолазы.

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Автор: Светлана Закелова