Трагедия произошла возле села Козин в Ивано-Франковской области.

На Ивано-Франковщине в Днестре обнаружили тело мужчины, который спасал своих дочерей от утопления и скрылся под водой.

Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook.

"30 июня в 09: 55 спасатели нашли тело мужчины, в отношении которого осуществлялись поиски на реке Днестр», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вечером 28 июня возле села Козина в Ивано-Франковской области на реке Днестр сотрудники ГСЧС спасли троих детей, которые не могли самостоятельно выйти на берег.

Отец с тремя дочерьми - 8, 10 и 11 лет - купались в реке, когда одна из девочек зашла на глубину, где стала тонуть. Она схватилась за свою сестру и потащила за собой.

Отец, увидев это, начал погружаться, чтобы вытолкнуть на поверхность детей. Отведя их из углубления, мужчина скрылся из виду. Спасатели начали его поиски.

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Автор: Светлана Макринская