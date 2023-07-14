Украинец надеялся с помощью магии закрыть уголовное производство против самого себя.

На Буковине мужчина неудачно обратился к гадалке и потратил 300 тысяч долларов, надеясь на содействие в прекращении уголовного преследования в отношении себя. Об этом говорится в сообщении на сайте Черновицкой областной прокуратуры.

"По данным следствия, 48-летняя жительница Тернопольщины, которая предоставляет услуги по гаданию, пообещала фигуранту уголовного производства, зарегистрированного по фактам хищения и легализации более 15 млн грн бюджетных средств, помочь решить с влиятельными людьми вопрос о прекращении в отношении него уголовного преследования", - отметили в прокуратуре.

Так, в течение января-мая женщина совместно с другими лицами получили от подозреваемого 300 тыс. долларов США, однако "никаких договоренностей они не выполнили, а указанными средствами завладели, злоупотребляя доверием гражданина".

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Кроме того, женщина порекомендовала подозреваемому нанять столичного адвоката, который осуществлял его право на защиту и предложил клиенту в обход закона "помочь" его родственнику, который тоже фигурирует в деле о легализации бюджетных средств, избежать уголовной ответственности.

"Защитник подстрекал мужчину предоставить следователю 10 000 долларов США, заверив что лично передаст указанные средства правоохранителям", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что после получения оговоренной суммы адвокат был задержан.

Так, при процессуальном руководстве прокуроров Черновицкой областной прокуратуры женщине и адвокату было сообщено о подозрении по фактам незаконного завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном в особо крупных размерах, и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное положение (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанных правонарушений.

В мае гадалки развели военных на деньги

Как сообщал УНИАН, в конце мая в одесских пабликах появилось видео очевидца происшествия возле железнодорожного вокзала. Он зафиксировал, как группа женщин, судя по всему, представительниц ромской диаспоры, "обрабатывают" двух мужчин в военной форме.

Автор видео комментирует происходящее, уточняя, что это мошенницы обманывают украинских защитников. На записи пожилая женщина что-то говорит военнослужащему, тот открывает кошелек и передает ей 500-гривневую купюру. Неизвестная прячет деньги за пазухой (в бюстгальтере), и проводит с "клиентом" загадочный ритуал. В частности, прикладывает руки к разным частям тела.

При этом военный, судя по всему, находится под влиянием гипноза: растерянно улыбается, продолжая держать кошелек в руках.

В то же время на заднем плане еще одна "гадалка" разговаривает с другим мужчиной в форме. Третья женщина пытается "закрыть" собой вид на участников события.

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