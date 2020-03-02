В Тернополе женщина отдала мошеннице 350 тысяч для снятия «проклятия» с купюр

Взамен предоставленных для «обряда» денег женщина получила пакет с газетными вырезками, которые по указанию «гадалки» еще три дня держала под подушкой.

В Тернополе женщина потеряла 350 тыс. гривен, доверившись мошеннице, которая представилась гадалкой.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в конце прошлой недели, когда потерпевшая шла домой, к ней с разговором подошла неизвестная.

Прохожая сказала, что обладает определенными знаниями, а также знает о болезни сына женщины и может помочь.

Тернопольчанка, у которой действительно ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем, поверила неизвестной. Вскоре к ним подошла еще одна женщина (вероятная сообщница), которой псевдогадалка также предложила помощь и та охотно согласилась.

Мошенница заявила, что все семейные несчастья у них - от «грязных» денег, над которыми нужно провести «ритуал очищения». Она сказала женщинам принести деньги, воду и соль. Когда те выполнили установку, «гадалка» упаковала деньги в два одинаковых пакеты и начала над ними что-то шептать. Затем мошенница вернула пакеты женщинам, сказала их не открывать, а положить под подушку и на третий день принести на это же место, чтобы «завершить процедуру».

На третий день тернопольчанка пришла на место запланированной встречи, но там никого не было. Открыв пакет, они обнаружила в нем газетные вырезки. Сегодня женщина обратилась в полицию.

По словам начальника сектора отдела уголовной полиции Тернопольского отдела полиции Виктора Демчана, другая женщина, которая изображала клиентку гадалки - ее сообщница.

Правоохранители прорабатывают видеозаписи с камер наблюдения и устанавливают подозреваемых и их местонахождение.

Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со ст. 190 ч. 3 УК (мошенничество).