Предварительно, погибшая была гражданкой Азербайджана

Кошмарный случай произошел в Харькове. Девушка выпала из окна девятого этажа, когда мыла окна.

Об этом сообщает Telegram-канал "Труха Харьков".

Трагедия произошла 21 ноября на улице Гвардейцев Широнинцев 14. Тело 24-летней девушки обнаружили возле четвертого подъезда многоэтажки

Предварительно, погибшая была гражданкой Азербайджана. Она мыла окна и поскользнулась, в результате чего и упала. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Читайте такжеВ Киеве жестко проучили подростков, уничтожавших арендный самокат (видео)"На Гвардейцев Широнинцев 14, труп возле 4-го подъезда. С 9 этажа выпала 24-летняя азербайджанка. Мыла окна и сорвалась. Скорая уехала, ждут судмедэкспертов", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепре 17 ноября в областную клиническую больницу доставили парня в возрасте 17 лет, у него были порезаны шея и живот.

По предварительным сведениям, парень сам сделал себе укол инсулина, порезал живот и шею, а потом выпрыгнул из окна, расположенного на втором этаже здания.

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Автор: Анастасия Горбачева