Инцидент произошел в Черноморске Одесской области.

Врачи в Одессе спасают 4-летнего мальчика, который выпал из окна третьего этажа в Черноморске.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что родители оставили мальчика с десятилетним братом дома.

"Пока старший играл в другой комнате, младший вылез на подоконник и открыл окно. Оперся рукой на москитную сетку и вместе с ней полетел вниз", – говорится в сюжете.

Читайте также"Глухой удар": в Кривом Роге девочка выпала из окна многоэтажки (фото)Отмечается, что падение смягчила крыша магазина на первом этаже.

В итоге мальчик отделался лишь переломом руки. "Скорая" забрала пострадавшего ребенка в одесскую областную больницу.

Ранее сообщалось, как в Одессе 21-летний парень залез на крышу железнодорожной цистерны, чтобы сделать эффектное фото. Его ударило током, он сильно обгорел.

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Автор: Катерина Шварц