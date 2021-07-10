Потерпевший утверждает, что в 2020 году подвергся нападению капитана сборной Украины по боксу.

Министерство внутренних дел Украины примет меры для привлечения к ответственности злоумышленников, которые в 2020 году в поселке Великодолинское избили Романа Варшанидзе - главного редактора издания "Альтернатива Орг." (город Овидиополь Одесской обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Одессе заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко во время первых региональных общественных слушаний по вопросам безопасности журналистов.

«Со своей стороны мы сделаем все возможное…», - сказал Геращенко после обращения к нему Варшанидзе.

В частности, журналист сообщил, что нападение на него было совершено еще осенью 2020 года, но виновный до сих пор не наказан. При этом, как утверждает потерпевший, правоохранителям известна личность злоумышленника.

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«В нападении на меня участвовал капитан олимпийской сборной Украины по боксу Николай Буценко», - акцентировал Варшанидзе. Журналист утверждает, что дело тормозится в связи с тем, что боксер находится под покровительством, в том числе руководителя Управления СБУ в Одесской области.

Как уточнил Варшанидзе корреспонденту УНИАН, нападение произошло в поселке Великодолинское, куда он приехал на встречу с кандидатом на пост председателя Великодолинского поселкого совета Юрием Никитинским - представителем ОПЗЖ.

«Нам не давали работать, выталкивали… Сначала было два человека (напавших на журналиста - УНИАН), потом подошел третий и ударил меня… Это был Буценко», - рассказал журналист.

В вышеназванных общественных слушаниях также приняли участие председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, начальник Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгений Макаров, ряд местных журналистам, которые становились жертвами нападений во время исполнения своих профессиональных обязанностей.

Как отметил Томиленко, Одесский регион - в лидерах страны по количеству преступлений, совершенных против представителей СМИ.

По словам Томиленко, с 2017 года в Одессе и Одесской области зафиксировано 40 фактов давления, нападения на представителей СМИ. В частности, речь об избиении, порче и уничтожении имущества (поджоги) и прочее.

При этом, как подчеркнул председатель Национального союза журналистов, организация не делает различий между представителями СМИ, независимо от его собственника или политических взглядов потерпевших.

Что произошло

18 октября 2020 года в Овидиопольском районе Одесской области злоумышленники избили главного редактора местного СМИ «Альтернатива Орг.» Романа Варшанидзе, приехавшего на встречу избирателей с кандидатом на пост председателя Великодолинское поселкового совета. По данным полиции, во время съемок репортажа трое неизвестных нанесли Варшанидзе телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей и сотрясения мозга. Пострадавшего доставили в больницу.

Было открыто производство по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины.

Сам потерпевший заявил, что на него напали представители политсилы ОПЗЖ в Великодолинском на ул. Новоселов, куда он приехал на встречу с кандидатом на пост председателя Великодолинского поссовета Юрием Никитинским.

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Автор: Лариса Козовая