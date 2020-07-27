В оккупированном Крыму прощаются с трехлетним сыном политзаключенного Сулейманова (фоторепортаж)

Отец ребенка на похоронах не присутствует.

В поселке Строгановка в оккупированном Крыму сегодня проходят похороны сына крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова Мусы.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

Трехлетнего ребёнка накануне нашли мертвым в сточной яме после двух суток усиленных поисков.

"В поисках принимали участие не только крымские татары. За эти два дня было много искренне сопереживающих людей, разных национальностей, разных конфессий для которых Муса стал близким. Для тысяч людей, искавших ребёнка, это перестало иметь значение. Спустя двое суток Мусу Сулейманова нашли в сточной яме. Пресс-служба МЧС Крыма подтвердила смерть трехлетнего Мусы Сулейманова", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, родственники приняли решение, что ребёнка похоронят на кладбище в Строгановке, там же, где жил Муса.

"Отец ребёнка, Руслан Сулейманов на похоронах не присутствует. 28 марта решением Киевского районного суда в Симферополе он был обвинён в причастности к запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир", - сказано в сообщении.

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