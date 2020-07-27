Оккупационные власти Крыма объявили причину смерти 3-летнего Мусы Сулейманова

Меджлис считает необходимым установление объективных причин и обстоятельств, которые привели к смерти ребенка.

Трехлетний Муса Сулейманов, которого искали два дня в селе Строгановка под Симферополем, утонул.

Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по оккупированному Крыму.

“В ходе мероприятий специалистами производилась откачка выгребных ям. В одной из них, расположенной рядом с домом, где проживает семья, было обнаружено тело ребенка. Согласно результатам вскрытия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина гибели ребенка – утопление”, – говорится в сообщении.

В то же время Меджлис крымскотатарского народа считает необходимым содействовать привлечению необходимых специалистов с целью установления объективных причин и обстоятельств, которые привели к смерти 3-летнего Мусы Сулейманова.

Об этом в Facebook заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Читайте такжеВ Крыму нашли мертвым трехлетнего сына политзаключенного Сулейманова

«Место нахождения тела мальчика и непредвиденные обстоятельства, которые привели к смерти 3-летнего Мусы, вызывают вопросы, ответы на которые следует искать после предания тела Мусы Сулейманова земле. Меджлис крымскотатарского народа готов содействовать в привлечении необходимых специалистов и юристов с целью установления объективных причин и обстоятельств, приведших к смерти Мусы Сулейманова», – написал Чубаров.

Председатель Меджлиса выразил соболезнования в связи с трагической смертью ребенка и напомнил, что Муса – сын политического заключенного, гражданского журналиста Руслана Сулейманова, незаконно арестованного российскими оккупантами в марте 2019 года по стандартному обвинению в отношении крымских татар – «организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

«С арестом Руслана Сулейманова вся тяжесть содержания семьи, состоящей из трех малолетних детей – Мухаммеда (10 лет), Асие (6 лет) и 3-летнего Мусы, а также родителей Руслана – Зеры ханум (71 год) и Сервера-ага (73 года), легла на 31-летнюю Эльзару, жену Руслана», – написал Чубаров.

Как сообщал ранее УНИАН, тысячи крымских татар и жителей Крыма других национальностей участвовали в поиске пропавшего Мусы, который длился более полутора суток.

Муса Сулейманов играл возле своего дома и исчез. Отец ребенка Руслан Сулейманов находится под арестом в следственном изоляторе – 23 июля суд в российском Сочи продлил ему арест до середины сентября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram