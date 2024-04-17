Мать возмутилась дискриминацией, но библиотека свои взгляды изменила лишь временно.

Тернопольской областной библиотеке для детей отказалась выдавать книги переселенцу Святославу, аргументируя это тем, что мальчик в городе якобы "чужой".

Об этой истории в Facebook рассказала мама мальчика Екатерина Посохова. По словам женщины, чтение является любимым хобби Святослава. Более двух лет мальчик ходил в городскую библиотеку возле школы. Перечитал много, никаких нареканий не имел. В очередной визит библиотекарь посоветовала обратиться в значительно большую областную библиотеку.

"И вот здесь мы узнали, что ребенок в Тернополе "не свой", а какие могут быть книги для не своих? За 2 выбранные книги (старенькие и в позорном состоянии) на абонементе нам выставили счет в 600 грн. Такой, типа, залог, потому что доверия к нам нет. Мы искренне удивились. На что услышали это все о "можете написать "слава России", "такие как вы уже много книг у нас потянули". Но какие мы? Официально зарегистрированы в городе, работаем, учимся - ребенок в местной школе, имеет отличные успехи. Сказать, что Свят расстроился - это ничего не сказать", - поделилась женщина.

По словам Екатерины, при их присутствии другим детям без проблем выдали книги. Неприкрытую дискриминацию мать решила обсудить с директором библиотеки и ее заместителем. Часовой разговор о недопустимости дискриминации испортил сторонам настроение, но книги ребенку решили все же выдать на общих основаниях.

"Прочитали. Приходим сдавать - вовремя, книги целые. Первое, что говорит библиотекарь - больше вам книг без залога не дадим. Почему? Разговаривайте с директором - так написали на вашем формуляре. Далее снова продолжался разговор с директором, ее заместителем. Опять слышим все догмы мира о переселенцах, которым нельзя доверять сколько бы они ни жили в Тернополе. Пытаюсь спокойно апеллировать к Конституции, где все граждане равны и тому подобное. В ответ - или платите, или уходите, или полицию вызываем", - отметила женщина.

Мать Святослава отметила, что такое поведение работников библиотеки является нормой, а адекватной оказалась разве что уборщица.

Другие инциденты с переселенцами

Как сообщал УНИАН, на Киевщине водитель навеселе сбил 12-летнего мальчика-переселенца. ДТП произошло 18 ноября около 17 часов в Бриловке Белоцерковского района.

"Мальчик пошел купить еду, возвращался домой по обочине, не дошел до дома всего 100 метров... 57-летний водитель легковушки сбил ребенка насмерть", - сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

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