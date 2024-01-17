Внутренние переселенцы могут подать заявку на денежную поддержку от ООН и получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен, сообщили в Минреинтеграции.
Отмечается, что получить помощь могут люди, которые не получали ее ранее от международных организаций, имеют доход меньше 5400 гривен на члена семьи – в частности, те, кто относится к уязвимым категориям населения.
Так, подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:
- имеют только одного родителя с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с пожилыми людьми (55 лет и старше);
- возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
- имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;
- опекаются детьми без сопровождения или детьми, разлученными с родителями.
Чтобы получить помощь, нужно предоставить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- налоговый номер (требуется для выплаты пособия);
- любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выдержки и т. п.);
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- номер банковской карты для выплаты пособия;
- личный номер телефона.
Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных благотворительного фонда "Право на защиту". Узнать подробности и задать вопросы можно на горячей линии УВКБ ООН. Или обратиться с письмом на электронную почту.
Помощь для ВПЛ
С 1 февраля предлагается продолжить выплаты для ВПЛ пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустроиться из-за объективных обстоятельств. Продление выплат планируется для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустроиться из-за объективных обстоятельств.
Ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Ирина Верещук сообщила, что около 40% внутренне перемещенных лиц, которые получают финансовую помощь от государства, живут только на эти средства.
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