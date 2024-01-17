Размер финансовой помощи составит 10 800 грн.

Внутренние переселенцы могут подать заявку на денежную поддержку от ООН и получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен, сообщили в Минреинтеграции.

Отмечается, что получить помощь могут люди, которые не получали ее ранее от международных организаций, имеют доход меньше 5400 гривен на члена семьи – в частности, те, кто относится к уязвимым категориям населения.

Так, подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:

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имеют только одного родителя с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с пожилыми людьми (55 лет и старше);

возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

опекаются детьми без сопровождения или детьми, разлученными с родителями.

Чтобы получить помощь, нужно предоставить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер (требуется для выплаты пособия);

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выдержки и т. п.);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты для выплаты пособия;

личный номер телефона.

Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных благотворительного фонда "Право на защиту". Узнать подробности и задать вопросы можно на горячей линии УВКБ ООН. Или обратиться с письмом на электронную почту.

Помощь для ВПЛ

С 1 февраля предлагается продолжить выплаты для ВПЛ пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустроиться из-за объективных обстоятельств. Продление выплат планируется для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустроиться из-за объективных обстоятельств.

Ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Ирина Верещук сообщила, что около 40% внутренне перемещенных лиц, которые получают финансовую помощь от государства, живут только на эти средства.

Также УНИАН писал, как в Украине можно получить гуманитарную помощь.

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