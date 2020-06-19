На Русановских садах в Киеве с беспорядками продолжают строить мост на Троещину (видео, фоторепортаж)
19:23, 19 июня 2020Происшествия
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Местные жители утверждают, что им пришлось ремонтировать дорогу за свой счет, а теперь по ней ездят грузовики и разрушают ее
На месте строительства было много полиции / УНИАН
На Русановских садах в Киеве с беспорядками продолжают строить мост на Троещину.
Об этом сообщает ТСН.
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Сегодня строителям помогают десятки правоохранителей – они оттесняют местных дачников и пропускают тяжелую технику на строительство. В течение дня вспыхивают конфликты и небольшие стычки.
Причина конфликта в строительстве съезда с моста на местную улицу. Жители просят сделать съезд в другом месте.
Местные жители утверждают, что им пришлось ремонтировать дорогу за свой счет, а теперь по ней ездят грузовики и разрушают ее.
На Русановских садах в Киеве с беспорядками продолжают строить мост на Троещину
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