На Русановских садах в Киеве с беспорядками продолжают строить мост на Троещину (видео, фоторепортаж)

Местные жители утверждают, что им пришлось ремонтировать дорогу за свой счет, а теперь по ней ездят грузовики и разрушают ее

На Русановских садах в Киеве с беспорядками продолжают строить мост на Троещину.

Об этом сообщает ТСН.

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Сегодня строителям помогают десятки правоохранителей – они оттесняют местных дачников и пропускают тяжелую технику на строительство. В течение дня вспыхивают конфликты и небольшие стычки.

Причина конфликта в строительстве съезда с моста на местную улицу. Жители просят сделать съезд в другом месте.

Местные жители утверждают, что им пришлось ремонтировать дорогу за свой счет, а теперь по ней ездят грузовики и разрушают ее.

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