Впоследствии в Министерстве обороны уже пообещали привлечь к ответственности всех причастных к инциденту.

В социальных сетях распространилось видео, как военнослужащие ТЦК вместе с представителями полиции с помощью поджога пытались открыть дверь авто, чтобы задержать водителя.

На записи видно, как несколько мужчин в военной форме и двое в полицейской стоят рядом с авто и пытаются открыть его двери. После нескольких неудачных попыток они решили либо запустить газ в салон, либо разбрызгать его на резиновый утеплитель дверей, чтобы после поджога, разблокировать их. Впоследствии огонь перекинулся на крышу авто, но это не помогло открыть дверь, и мужчины со смехом отошли от машины.

Впоследствии в Министерстве обороны пообещали привлечь к ответственности всех причастных к инциденту.

"Министерство обороны Украины категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины", - написали в пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации.

"Подобные действия недопустимы и подрывают доверие к Вооруженным Силам и сектору безопасности", - добавили в Минобороны.

Полиция Киевской области начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде.

"В ходе мониторинга соцсетей обнаружено видео с недопустимыми действиями сотрудников полиции, которые несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевской области", - написали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что действиям полицейских будет дана правовая оценка. На время расследования оба сотрудника полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Неправомерные действия работников ТЦК

Работники Ковельского городского ТЦК и СП избили мужчину и забрали его прямо из больницы. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он добавил, что несмотря на приезд полицейских, работники Волынского ОТЦК и СП и Луцкого ГТЦК и СП не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым мужчиной, а сообщили, что его вывезли в воинскую часть.

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