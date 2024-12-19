По словам нардепа, произошло уже большое количество подобных случаев.

Сотрудники ТЦК и СП начали принудительно мобилизовать работников, у которых при себе есть документы, подтверждающие их бронирование от мобилизации. Произошло уже большое количество подобных случаев, а такие действия являются незаконными.

Об этом сообщил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко.

"Аргументация всегда подобная - данные отсутствуют в системе "Оберег", а бумажные документы не признаются", - написал он.

Видео дня

Нардеп рассказал несколько подобных историй. Например, 18 ноября работники провайдера связи, которые выполняли свою работу, выехали из города Мукачево в село Солотвино Тячевского района Закарпатской области, чтобы восстановить линию связи. На блокпосту их остановили сотрудники Тячевского РТЦК и несмотря на документы, которые подтверждают их бронирование, одного из работников направили в Ужгород.

По словам Федиенко, после перемещения по разным военным частям, 20 ноября бронирование от мобилизации работника все же признали, а 21 ноября его отвезли в Тячевский РТЦК.

Еще один подобный случай произошел 29 октября с бригадой другого провайдера, которые возвращались с работ на линии из города Богодухов Харьковской области. Нардеп поделился, что работников остановили сотрудники Слободского РТЦК, которые не представлялись и были в балаклавах.

"При проверке военно-учетных документов, были предъявлены документы, которые в установленном порядке подтверждали наличие бронирования. Однако двух работников задержали, доставили в помещении Слободского РТЦК и СП города Харьков, после чего отобрали мобильные телефоны. На одного из работников был наложен штраф в размере 17 тысяч гривень, который затем был отменен, как неправомерный. Работников позже отпустили", - добавил Федиенко.

Помимо этого известно о случае, когда во время выполнения работником провайдера трудовых обязанностей он был остановлен представителями полиции, которые, несмотря на наличие документов об отсрочке от мобилизации, задержали его и доставили в Хаджибейский РТЦК и СП, отметил нардеп.

"Протокол об административном задержании не составлялся, родные задержанного не были уведомлены о его местонахождении. Юридическая помощь не предоставлялась и не допускали адвоката. Гражданин при наличии действительного бронирования, против его воли, содержался в РТЦК и СП более двух недель", - сказал Федиенко.

Нардеп подчеркнул, что подобных случаев значительно больше. Он озвучил только те, над которыми работал в течение последней недели. Также Федиенко призвал Государственное бюро расследований провести соответствующие проверки.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее в Офисе президента Украины подтвердили, что случаи так называемой "бусификации" военнообязанных мужчин продолжаются. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что сейчас Генштаб и соответствующие институты пытаются решить эту проблему.

Кроме того, на Волыни представители ТЦК избили мужчину и забрали его прямо из больницы. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что их действия противоречат требованиям Закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека".

Вас также могут заинтересовать новости: