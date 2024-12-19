Сотрудники ТЦК и СП начали принудительно мобилизовать работников, у которых при себе есть документы, подтверждающие их бронирование от мобилизации. Произошло уже большое количество подобных случаев, а такие действия являются незаконными.
Об этом сообщил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко.
"Аргументация всегда подобная - данные отсутствуют в системе "Оберег", а бумажные документы не признаются", - написал он.
Нардеп рассказал несколько подобных историй. Например, 18 ноября работники провайдера связи, которые выполняли свою работу, выехали из города Мукачево в село Солотвино Тячевского района Закарпатской области, чтобы восстановить линию связи. На блокпосту их остановили сотрудники Тячевского РТЦК и несмотря на документы, которые подтверждают их бронирование, одного из работников направили в Ужгород.
По словам Федиенко, после перемещения по разным военным частям, 20 ноября бронирование от мобилизации работника все же признали, а 21 ноября его отвезли в Тячевский РТЦК.
Еще один подобный случай произошел 29 октября с бригадой другого провайдера, которые возвращались с работ на линии из города Богодухов Харьковской области. Нардеп поделился, что работников остановили сотрудники Слободского РТЦК, которые не представлялись и были в балаклавах.
"При проверке военно-учетных документов, были предъявлены документы, которые в установленном порядке подтверждали наличие бронирования. Однако двух работников задержали, доставили в помещении Слободского РТЦК и СП города Харьков, после чего отобрали мобильные телефоны. На одного из работников был наложен штраф в размере 17 тысяч гривень, который затем был отменен, как неправомерный. Работников позже отпустили", - добавил Федиенко.
Помимо этого известно о случае, когда во время выполнения работником провайдера трудовых обязанностей он был остановлен представителями полиции, которые, несмотря на наличие документов об отсрочке от мобилизации, задержали его и доставили в Хаджибейский РТЦК и СП, отметил нардеп.
"Протокол об административном задержании не составлялся, родные задержанного не были уведомлены о его местонахождении. Юридическая помощь не предоставлялась и не допускали адвоката. Гражданин при наличии действительного бронирования, против его воли, содержался в РТЦК и СП более двух недель", - сказал Федиенко.
Нардеп подчеркнул, что подобных случаев значительно больше. Он озвучил только те, над которыми работал в течение последней недели. Также Федиенко призвал Государственное бюро расследований провести соответствующие проверки.
Мобилизация в Украине - последние новости
Ранее в Офисе президента Украины подтвердили, что случаи так называемой "бусификации" военнообязанных мужчин продолжаются. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что сейчас Генштаб и соответствующие институты пытаются решить эту проблему.
Кроме того, на Волыни представители ТЦК избили мужчину и забрали его прямо из больницы. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что их действия противоречат требованиям Закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека".