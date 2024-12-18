Действия ТЦК могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины.

Работники Ковельского городского ТЦК и СП избили мужчину и забрали его прямо из больницы. Об этом в своем TG-канале сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Женщина сообщила, что ее мужу нанесли телесные повреждения, после чего он попал в больницу. Прямо из медучреждения его принудительно доставили в Луцкий ГТЦК и СП. Мой Представитель в Волынской области сразу выехал в областной ТЦК и СП для выяснения обстоятельств. Однако работники центра комплектования не выполняли требования Представителя и не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым", - написал Лубинец.

Он добавил, что несмотря на приезд полицейских, работники Волынского ОТЦК и СП и Луцкого МТЦК и СП не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым мужчиной, а сообщили, что его вывезли в воинскую часть.

По словам омбудсмена, действия работников Волынского ОТЦК и СП и Луцкого ГТЦК и СП противоречат требованиям Закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" и могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины.

"Об этом факте мой Представитель сообщил Волынскую областную прокуратуру и подал заявление в ГБР. Когда стоит вопрос прав человека, не может быть никаких преград для уполномоченных на это должностных лиц! За каждое препятствование будет надлежащая ответственность! Я не позволю пренебрегать правами человека в правовом государстве!", - добавил Лубинец.

Мобилизация в Украине: важные новости

Ранее Лубинец сообщал, что в Украинеуменьшилось количество "бусификаций". Он заявил, что такой подход не работает. В то же время он добавил, что количество жалоб на действия работников ТЦК остается высоким.

Зато председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что "бусификацию" в Украине применяют только к тем мужчинам, которые находятся в розыске из-за уклонения от мобилизации. По его словам, этот вопрос активно распространяют медиа и политики "ради своих рейтингов".

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