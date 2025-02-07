Мужчина потерял сознание во время прохождения ВВК и умер.

В Черновцах во время прохождения военно-врачебной комиссии умер мужчина, который был в розыске за уклонение от мобилизации.

Как сообщает полиция области, 7 февраля правоохранители выявили в областном центре 32-летнего местного жителя, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Он был приглашен в областной ТЦК и СП для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился.

"По предварительной информации, во время прохождения военно-врачебной комиссии у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Буковинцу сразу начали оказывать домедицинскую помощь, а на место происшествия были вызваны медики. Однако во время реанимационных мероприятий врачами была констатирована смерть мужчины", - говорится в сообщении.

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Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Сведения о событии внесены в единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "естественная смерть" Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства этого случая.

В Черновицком областном ТЦК и СП добавили, что, общаясь с военнослужащими при уточнении военно-учетных данных, мужчина не жаловался на состояние здоровья и был направлен на военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе.

Случаи смертей военнообязанных в ТЦК

В мае прошлого года в одном из территориальных центров комплектования Закарпатской области умер мужчина, ранее признанный годным к службе. У него резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали домедицинскую помощь и вызвали бригаду "скорой", которые по приезду констатировали смерть.

1 января в Сумах похоронили 40-летнего мужчину, который умер от черепно-мозговой травмы, полученной в Сумском городском ТЦК.

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