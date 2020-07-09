В Киеве на центральный вокзал вызвали взрывотехников из-за таинственного чемодана

Чемодан на вокзале похож на тот, который вчера заметили на улице Малой Житомирской.

На Центральный железнодорожный вокзал в Киеве вызвали взрывотехников из-за чемодана, который кто-то оставил в зале ожидания.

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Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный". Отмечается, что из-за подозрительной находки дежурный по вокзалу сказал действовать согласно закону. На место вызвали правоохранителей.

В комментариях пользователи отметили, что чемодан на вокзале похож на тот, который вчера заметили на улице Малой Житомирской – он простоял там несколько часов, прежде чем его забрали правоохранители. Комментаторы выдвинули предположение, что в столице проводят некие учения.

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