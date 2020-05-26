В Киеве подростки жестоко избили пассажира метро – им объявили о подозрении (видео)

Сейчас им сообщено о подозрении по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Прокуратура Киева сообщила о подозрении группе парней, в том числе двум несовершеннолетним подросткам, за избиение пассажира столичного метро.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

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Находясь в вагоне метро во время движения электропоезда между станциями метро «Оболонь» и «Почайна», четверо подозреваемых, двое из которых являются несовершеннолетними, громко выражались нецензурной бранью, чем нарушали общественный порядок.

В это время в вагоне находился 20-летний мужчина, который сделал им замечание. В ответ последние, действуя из хулиганских побуждений, с особой дерзостью стали избивать руками и ногами по различным частям тела, даже после того, как потерпевший потерял сознание.

По результатам расследования правоохранителям удалось установить лиц, совершивших указанное правонарушение. Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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