В Киеве подростки жестоко избили пассажира метро – им объявили о подозрении (видео)
Прокуратура Киева сообщила о подозрении группе парней, в том числе двум несовершеннолетним подросткам, за избиение пассажира столичного метро.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Читайте такжеИзнасилование женщины копами в Кагарлыке: появились подробности о жертве
Находясь в вагоне метро во время движения электропоезда между станциями метро «Оболонь» и «Почайна», четверо подозреваемых, двое из которых являются несовершеннолетними, громко выражались нецензурной бранью, чем нарушали общественный порядок.
В это время в вагоне находился 20-летний мужчина, который сделал им замечание. В ответ последние, действуя из хулиганских побуждений, с особой дерзостью стали избивать руками и ногами по различным частям тела, даже после того, как потерпевший потерял сознание.
По результатам расследования правоохранителям удалось установить лиц, совершивших указанное правонарушение. Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц) и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщал УНИАН, правление «Укрзализныци» уволил директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева в связи с несоблюдением кодекса этики и семейных ценностей.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram