Скандал в УЗ: топ-менеджера уволили из-за видео, на котором он бьет женщину

В сети обнародовано видео, как Рязанцев бьет женщину в лицо.

Правление «Укрзализныци» уволило директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева в связи с несоблюдением кодекса этики и семейных ценностей.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Заявление относительно директора по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрея Рязанцева. Правление «Укрзализныци» считает, что все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей. Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

В сети обнародовано видео, как Рязанцев бьет женщину в лицо.

Справка УНИАН. Андрей Рязанцев занял должность директора по развитию бизнеса "Укрзализныци" 11 июня 2019 года. До этого он работал на должности директора по экономике и финансам "Укрзализныци".

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