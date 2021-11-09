Полиция аннулирует разрешение на владение оружием и решает вопрос об объявлении подозрения за жестокое обращение с животными.

В Черниговской области полицейские установили личность мужчины, который сегодня утром застрелил собаку из охотничьего ружья.

Как сообщили в Отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, у злоумышленника изъято оружие и патроны к нему.

"Сегодня около 8 утра в полицию поступило сообщение от жительницы одного из сел Куликовской громады. Женщина заявила, что односельчанин застрелил ее собаку, которая бегала во дворе", – отметили в полиции.

На месте происшествия полицейские установили, что 60-летний местный житель застрелил собаку из охотничьего гладкоствольного ружья. Свои действия пенсионер объяснил тем, что собака ранее нападала на его овец.

Читайте такжеСтрелял в дичь, а попал в подростка: в Винницкой области охотник из ружья подстрелил мальчика (фото)Полиция изъяла у мужчины ружье, из которого, вероятно, была застрелена собака, а также еще одно охотничье ружье. Все оружие и патроны, а также тело животного, направили на проведение экспертных исследований.

Поскольку разрешение на оружие у злоумышленника было просрочено, полицейские на месте составили на него постановление по ст. 192 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Нарушение гражданами сроков регистрации (перерегистрации) огнестрельного оружия"), что влечет за собой наложение штрафа.

Полиция готовит материалы об аннуляции разрешения на право владения оружием. Также решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины ("Жестокое обращение с животными"). Санкция статьи предусматривает до трех лет заключения.

Напомним, в конце октября стало известно, что в городе Килия Одесской области женщина за рулем легковушки сбила беременную собаку и пыталась скрыться с места ДТП. Прохожие остановили женщину-водителя, а затем совершили самосуд – избили ее.

Автор: Ирина Синельник