Дипломаты опровергли информацию СМИ о том, что юноша имел судимость и был известен местным правоохранителям.

Следствие установило, что нападение на украинского подростка Юрия Крученика в Париже совершили члены подростковой банды «RD4».

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Об этом сообщается в Facebook Посольства Украины во Франции. Дипломаты подтвердили, что подозреваемых в нападении задержали.

"Утром 28 января в г. Ванв в пригороде Парижа полиция провели задержание 8 подростков (8 несовершеннолетних и одного совершеннолетнего), которые, вероятно, участвовали в столкновениях с бандами района Богренель 15-го округа Парижа. По данным прокуратуры Парижа, арестованные были заключены под стражу по обвинению в покушении на убийство, участии в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи», - говорится в сообщении Посольства.

«В связи с первыми элементами расследования судебной полиции, украинский подросток Юрий стал жертвой нападения мести представителей банды "RD4" после того, как несколькими днями ранее был избит подросток из Ванва», - отмечают дипломаты.

Сообщаются подробности нападения на Юрия 15 января. Так, в докладе полицейских и спасателей, прибывших на место трагедии, отмечается, что юноша имел сильное кровотечение из головы.

В тот же вечер полиция обнаружила на месте преступления молоток, брошенный в цветочный горшок, а также несколько железных прутьев. В опровержение информации, которая распространялась в прессе, в отчете полиции речь не шла о наличии у пострадавшего отвертки.

Кроме того, представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее сообщали некоторые СМИ.

Избиение 14-летнего украинца в Париже

15 января в Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего украинца. У парня в нескольких местах был пробит череп, многочисленные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Юношу ввели в искусственную кому.

Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН сообщил, что посольство обратилось в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца.

Впоследствии в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано зверское избиение 14-летнего Юрия.

Семья вела поиск свидетелей инцидента. Местные жители подтвердили, что в микрорайон часто приезжают агрессивные банды.

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Автор: Дмитрий Захаров