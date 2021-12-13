Злоумышленник построил землянку, которую спрятал в лесу под веткой и брезентом, в ней он майнил криптовалюту.

Работники "ДТЭК Киевские региональные электросети" нашли в лесу на Киевщине криптоферму, которая похитила электроэнергии на миллион гривень. Злоумышленник устроил ферму по майнингу в землянке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

"Интересный" случай ценой в 1,1 миллиона гривень произошел на Киевщине. Во время осмотра трансформаторной подстанции сельхозпредприятия, которое долгое время не работало, внимание специалистов "ДТЭК Киевские региональные электросети" привлекло охранное здание. Оно почему-то было установлена не на территории предприятия, а возле трансформаторной подстанции", - говорится в сообщении.

Подойдя к охранному зданию, специалисты компании заметили едва прикопанный кабель, который был подключен непосредственно к выводам силового трансформатора. На нем была зафиксирована довольно большая нагрузка.

Читайте такжеЖитель Кривого Рога устроил в квартире майнинг-ферму (фото)Пройдя по пути прокладки кабеля, который вел в сторону от сельхозпредприятия, сотрудники компании нашли в лесу накрытую брезентом и замаскированную ветками землянку. В ней была скрыта криптоферма, которая майнила криптовалюту с помощью ворованной электроэнергии.

"В сухом итоге – акт о нарушении и миллионный счет, который должен оплатить криптофермер", - сообщили в компании.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Киевщине подпольная криптоферма украла электроэнергии на 3,5 миллиона гривен. К электроподстанции присоединились в обход счетчика, поэтому платили символически минимальные суммы.

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Автор: Анна Бредихина