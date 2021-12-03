К электроподстанции подключились в обход счетчика, поэтому платили символически минимальные суммы.

Служба безопасности Украины разоблачила подпольную криптоферму в Киевской области.

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, злоумышленники осуществляли незаконный отбор электроэнергии и, по предварительным оценкам, нанесли этим более 3,5 млн грн убытков.

Установлено, что противоправную деятельность организовали трое жителей Киевской области. Для майнинга криптовалют злоумышленники арендовали ангарное помещение в Бучанском районе, где и разместили специальное оборудование.

К электроподстанции подключились в обход счетчика, поэтому платили символически минимальные суммы.

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В ходе обыска, проведенного по адресу осуществления противоправной деятельности, правоохранители изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 миллионов гривен.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к сделке лиц.

СБУ инициировала проведение компьютерно-технической и экономической экспертиз для определения точного размера нанесенного государству ущерба.

Ранее сообщалось, что жители американского города Майами будут получать гарантированный доход в криптовалюте.

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Автор: Лариса Бекета