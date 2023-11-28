Один из местных жителей убил лопатой другого во время массовой драки.

В селе Подвиноградов на Закарпатье бурные выборы цыганского "барона" закончились массовой дракой и убийством.

Как сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram, в результате драки погиб один человек.

"На Виноградовщине - беспорядки в связи с выборами нового "барона". Произошла масштабная драка, в результате которой, по сообщениям очевидцев, погиб человек", – написал журналист под видео.

Толпа кричала и подсвистывала, а в какой-то момент завязалась драка и начали "летать" палки.

Затем в полиции Закарпатья сообщили, что события произошли на одной из улиц Подвиноградова. На место выезжала следственно-оперативная группа и спецназовцы Роты полиции особого назначения ГУНП в области.

Правоохранители пресекли нарушение общественного порядка, во время рейда для недопущения продолжения конфликта они обнаружили тело мужчины. Установлено, что погибшим оказался 40-летний местный житель которого смертельно травмировал 34-летний земляк. Предварительно, фигурант нанес оппоненту один удар металлическим предметом (лопатой) по голове, что в дальнейшем привело к его смерти.

Подозреваемого задержали и отправили в изолятор временного содержания. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УКУ (задача умышленного тяжкого телесного повреждения). В отношении других участников драки проводят следственные действия.

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