Пока нетрезвая мать отвлеклась, ребенок выбежал на дорогу и попал под грузовик.

В поселке Ясиня на Закарпатье из-за недосмотра пьяной матери под колесами грузовика "Урал" погибла полуторагодовалая девочка.

Как сообщает полиция Закарпатской области, смертельное ДТП произошло 9 ноября. Наезд на ребенка совершил 57-летний водитель грузовика "Урал", житель села Черная Тиса.

Выясняя обстоятельства аварии, правоохранители опросили очевидцев, просмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что по этой улице шла 32-летняя местная жительница со своим полуторагодовалым ребенком.

"Когда женщина отвлеклась и перестала следить за ребенком, девочка вышла на проезжую часть дороги, где попала под колеса грузовика. Ребенка с места происшествия госпитализировали в реанимацию местной больницы. Однако от полученных травм она скончалась", - говорится в сообщении полиции.

Водителя освидетельствовали - за рулем мужчина находился трезвым. А вот мать ребенка была в состоянии алкогольного опьянения. В ее крови зафиксировано 1,7 промилле алкоголя.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, приведших к смерти потерпевшей, открыто уголовное производство. Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.

В отношении матери ребенка также начато уголовное производство. Ее действия квалифицировали как злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия. Женщине грозит максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.

Другие случаи гибели детей в Украине

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Также в Харьковской области погибла 11-летняя девочка в результате взрыва планшета. Устройство, находившееся на зарядке, взорвалось у нее в руках.

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