Председатель ОГА отметил, что из-за боевиков невозможно тушить пожары с самолетов.

Масштабные пожары в Луганской возникли по всей линии разграничения.

Читайте такжеМасштабные пожар на Харьковщине "странным образом" начался сразу в трех районах - глава ОГА

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Сейчас открыто четыре уголовных производства, результаты будут чуть позже. Но могу отметить, что у нас тоже не в одном и не в двух местах возникли пожары, а по всей линии разграничения и еще в нескольких местах. То есть у нас ориентировочно одновременно около 30 пожаров в день в разных местах. Вся линия разграничения пылала ", - сказал он.

Гайдай рассказал, что военным, пострадавших в результате пожара, выплатят помощь.

"Министр обороны гарантировал, что семье погибшего бойца и двум раненым дадут материальную помощь. Кроме того, накануне пострадал один работник ГСЧС после того, как взорвался неустановленный предмет (но специфика Луганской области - у нас очень много заминированных участков). Обломок прошел, не задев артерию, но было ранение в шею. Он также получит помощь, но уже по линии ГСЧС", - сказал Гайдай.

Председатель ОГА отметил, что из-за боевиков невозможно тушить пожары с самолетов.

"Для того, чтобы применить авиацию, нужно получить разрешение от Трехсторонней контактной группы, так как гарантий безопасности никто самолетам не дает. Самолеты, чтобы тушить пожар, должны залетать на пару десятков километров на неподконтрольную территорию для того, чтобы продуктивно использовать воду, которую они несут. За время, которого у нас нет, нужно мгновенно реагировать, поскольку ветер меняется. К тому же пожарные не могут непосредственно проехать через заминированные участки, приходится часами их объезжать ", - рассказал он.

Масштабный пожар на Луганщине

2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории Луганской области было зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что причиной масштабных пожаров на Луганщине мог быть умышленный поджог со стороны противника.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк