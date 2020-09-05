Следователи устанавливают обстоятельства, повлекшие масштабную аварию.

Вечером в пятницу на проспекте Слободского в Днепре произошла авария с участием четырех авто.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Днепропетровской области.

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На место происшествия отправили 8 спасателей. В результате ДТП погиб один из водителей пострадавшей машины. Его тело изъяли с помощью специального оборудования.

Кроме того, пострадали и другие водители. Одного из мужчин госпитализировали.

Следователи устанавливают обстоятельства, повлекшие масштабную аварию.

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Автор: Яна Ставская