Сегодня произошло нападение на представителей ЛГБТ.

В Одессе после сегодняшнего нападения на представителей ЛГБТ оргкомитет фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2020» заявил о значительно возросшем уровне агрессии со стороны оппонентов.

Как сообщили УНИАН в оргкомитете фестиваля, через 10 минут после начала акции, колонна оппонентов с флагами «Традиции и порядка» двинулась в сторону представителей ЛГБТ, на которых затем напали с перечными баллончиками и забросали зеленкой.

«30 августа представители группировки «Традиция и порядок» совершили нападение на ЛГБТ-активистов во время мирной демонстрации в рамках «ОдессаПрайд». Сейчас количество пострадавших неизвестно... Такого уровня агрессии и безнаказанного насилия не было во время ни одного мероприятия «ОдессаПрайд» в предыдущие годы», - отметили в оргкомитете.

Они сообщили, что полиция не отреагировала вовремя на нападение, но затем участников фестивального мероприятия взяли «в кольцо». ЛГБТ-активисты призвали полицию привлечь к ответственности виновных в совершении нападения, а также принять меры в отношении представителей ОО «Традиция и порядок» за разжигание ненависти и подстрекательство к насильственным действиям.

В оргкомитете утверждают, что во время мероприятий вышеназванного фестиваля наблюдалось постоянное давление со стороны агрессивных групп, которые пытались срывать уличные мероприятия ЛГБТ.

«Кроме того, они запугивали активистов в соцсетях и создавали так называемые группы ненависти, которые занимаются сбором информации о ЛГБТ-активистах, сталкингу и кибербуллингу. На передовой этого движения ненависти находятся сторонники «Традиции и порядка» и некоторые прорелигиозные деятели, завезенные в Украину из России», - говорится в сообщении.

По словам организаторов «ОдессаПрайд-2020», некая Рита Сахалинская на своей странице в Facebook собирала средства «против ЛГБТ-марша в Одессе», а сторонники «Традиции и порядка» - средства на зеленку.

Нападения на ЛГБТ в Одессе: хронология

В Одессе неизвестные 25 августа в Стамбульском парке применили слезоточивый газ и облили зеленкой группу подростков. Очевидцы заявили, что пострадавшие - семь девочек и мальчик - находились в одной из беседок парка, вели себя не вызывающе. В это время по парку передвигалась группа молодых людей в защитных масках, они напали на подростков - начали в них распылять слезоточивый газ и облили зеленкой, а также сломали их гитару. Некоторые очевидцы предположили, что подростки имеют отношение к ЛГБТ-сообществу, так как об этом якобы свидетельствовал внешний вид детей, в частности, прически и некоторые элементы одежды.

Сегодня, 30 августа, сторонники «традиционных семейных ценностей» напали на участников акции ЛГБТ, которую хотели провести в рамках фестиваля вместо традиционного «Марша равенства». Во время нападения пострадали двое полицейских.

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Нападения на ЛГБТ в Одессе: что было до этого

В Одессе с 2015 года представители ЛГБТ проводят фестивали квир-культуры «ОдессаПрайд» и «Марш равенства», против которого выступают представители религиозных конфессий. Например, в 2015 году Одесский окружной административный суд запретил его проведение. Тогда правоохранители задержали более 10 человек, забросавших петардами помещение, в котором находились участники «ОдессаПрайд-2015».

В 2016 году участникам второго «ОдессаПрайд» и горожанам, которые пришли их поддержать, удалось провести непродолжительный марш, после которого людей увезли на автобусе подальше от противников указанных мероприятий.

В 2017 году «Марш равенства» прошел в сокращенном формате, в 2018-2019 годах указанная акция состоялась. Все эти годы указанные мероприятия ЛГБТ проходили под усиленной охраной полиции и нападения оппонентов удавалось предотвратить.

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Автор: Лариса Козовая