Малолетних грабителей задержала полиция.

В Запорожье трое детей возрастом от пяти до восьми лет вынесли кассу из местной эко-лавки.

Об этом сообщает телеграм-канал "Это Запорожье".

Добычей злоумышленников в медицинских масках стали восемь тысяч гривен. Детей задержали, а на место происшествия вызвали полицию.

"Это что-то новенькое. Трое бандюганов бомбанули кассу эко-лавки на 8000 гривень. Разруливать вопрос приехал батя", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео запечатлены трое мальчиков, которым на вид не более 5-8 лет. Рядом с ними полицейские и, судя по всему, вызванные на место происшествия родственники.

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Автор: Денис Прядко