Детей задержали, а на место происшествия вызвали полицию / фото its.zp
В Запорожье трое детей возрастом от пяти до восьми лет вынесли кассу из местной эко-лавки.
Об этом сообщает телеграм-канал "Это Запорожье".
Добычей злоумышленников в медицинских масках стали восемь тысяч гривен. Детей задержали, а на место происшествия вызвали полицию.
фото its.zp
"Это что-то новенькое. Трое бандюганов бомбанули кассу эко-лавки на 8000 гривень. Разруливать вопрос приехал батя", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео запечатлены трое мальчиков, которым на вид не более 5-8 лет. Рядом с ними полицейские и, судя по всему, вызванные на место происшествия родственники.
фото its.zp
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Киеве мужчина избил консьержку битой и забрал у нее обогреватель
- Во Львове вор пытался скрыться от полиции, зарывшись в снегу (фото)
- На Закарпатье мужчина обработал руки антисептиком и перекрестился перед тем, как украсть деньги в церкви (видео)
- На Закарпатье группа ромов жестоко избила участника АТО: детали инцидента и фото
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram